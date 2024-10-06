37 قتيلًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة منذ صباح السبت

أفادت مصادر طبية قناة "الجزيرة"، عن سقوط "37 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح السبت".

وفي وقت سابق، أكدت قناة "الجزيرة" سقوط 10 قتلى جراء قصف إسرائيلي لمنزل في بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.