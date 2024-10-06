اخبار العالم

الصفحة الرسمية لصبحي كابر تعلن بيع المطعم وتكشف التفاصيل لاحقًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن صبحي كابر صاحب المطعم الشهير في منطقة الساحل عن بيع مطعمه.

وأعلنت الصحفة الرسمية لمطعم صبحي كابر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بوست مقتضب، أن سلسلة المحلات لم تعد ملك صبحي كابر وأن الأخير سيسجل فيديو يعلن فيه تفاصيل عملية البيع.

يُذكر أن صبحي السيد عطوة من مواليد روض الفرج محافظة القاهرة مطعم للمأكولات البيتي، والمطعم يرتاده عدد كبير من نجوم والفن والمشاهير في مصر، ويبث المطعم فيديوهات ولقاءات بشكل دوري للشخصيات العامة التي تزور المطعم.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا