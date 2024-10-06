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من أسرة واحدة.. إصابة 6 أشخاص في حادث سيارة ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت قبل قليل، أسرة مكونة من 6 أفراد بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بني سويف- الزعفرانة".

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بني سويف-الزعفرانة".

على الفور تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، إذ تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: "حسن جاد المولى محمد"، 47 عامًا، معلم، مصابا بسحجات بالذراع الأيسر، وزوجته "إيمان شعبان عزيز الدين"،40 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر.

كما تبين إصابة أبنائهما هما: "هنا"، 15 عامًا، و"حازم"، 11 عامًا، و"حسام" 5 أعوام، و "أحمد"، 18 عامًا، وجميعهم مصابين بسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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