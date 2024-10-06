"كان بيطفي بيته النار مسكت فى جسمه".. مصرع شخص في حريق بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي شخص مسن مصرعه متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة إثر نشوب حريق في منزله بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية العصافرة مركز المطرية.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد شطا، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود حريق فى الدور الثالث بمنزل مكون من ثلاث طوابق وجرى السيطرة علي الحريق وإطفاء النيران.

وتبين مصرع "أحمد ضياء محمد احمد، 60 سنة، المطرية"، متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة بالجسم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المطرية المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.