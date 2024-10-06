استئصال ورم كبير من قلب مريضة بمستشفى جامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

نجح فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط، في إنقاذ حياة مريضة تعاني من ورم في القلب.

وكان مستشفى القلب بجامعة أسيوط، استقبل فى وقت سابق، مريضة من محافظة المنيا تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت تعاني من ضيق في التنفس وثقل في الصدر لمدة خمس سنوات دون تشخيص دقيق.

بعد إجراء الفحوصات اللازمة من قبل الدكتور علي تهامي، مدرس أمراض القلب، تبين وجود ورم كبير في الأذين الأيسر من القلب.

وقرر الفريق الطبي، الذي ضم الدكتور محمد فاروق، مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور عمر عرفات، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عماد، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى لؤي، والدكتور أحمد وهبة، نواب جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد مندور، استشاري التخدير والرعاية المركزة، إجراء عملية قلب مفتوح لاستئصال الورم.

وجرى نقل المريضة إلى العناية المركزة بعد العملية، واستقرت حالتها لتغادر المستشفى بعد أربعة أيام فقط من الجراحة.

وأعرب الفريق الطبي عن شكره لهيئة التمريض المعاونة، بما في ذلك أحمد أشرف وإسلام صابر.