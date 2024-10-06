حزب الله يتصدى لمحاولات تقدم الاحتلال بـ 17 عملية على الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - نفّذ المقاومة الإسلامية “حزب الله” عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة السبت، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه .

وفي السطور التالية ملخص العمليات ليوم السبت:

1- الساعة 11:00 من ليل الجمعة 04-10-2024 لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- الساعة 01:50 أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

3- الساعة 02:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفريوفال بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

4- الساعة 02:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- الساعة 02:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة عبير في يارون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- الساعة 07:00 استهداف دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط أخر حرش مارون بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- الساعة 10:30 استهداف قاعدة ‏رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

8- استهداف مستعمرة سعسع بصاروخي فلق 2، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

9- الساعة 14:10 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

10- الساعة 14:20 استهداف مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

11- استهداف مرابض وتجمعات العدو الإسرائيلي في حرش مستعمرة دان بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

12- الساعة 16:00 استهداف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

13- الساعة 16:50 استهداف شركة ألتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

14- الساعة 19:00 استهداف تجمعات لجنود العدو في مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

15- الساعة 20:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

16- الساعة 23:20 استهداف تحرك لجنود العدو في موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

17- الساعة 23:30 استهداف تحرك لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وحققوا إصابات مؤكدة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.