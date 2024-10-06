الاحتلال: استهدفنا مركز تابع للأونروا في جباليا شمال القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات حربية شنت قبل قليل، هجوما استهدف عناصر تابعة للمقاومة الفلسطينية، زاعما أنهم كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة في منطقة استخدم سابقًا كمركز للأونروا في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه: وقد استخدم مجمع القيادة والسيطرة من قبل عناصر حماس لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل، وقبل الهجوم، اتخذت عدة خطوات لتقليل احتمالية إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية.