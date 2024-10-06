«اليونيسف» تعلن مقتل 100 طفل في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن 100 طفل على الأقل قتلوا في لبنان خلال 11 يوماً، فيما أصيب 690 آخرون خلال الأسابيع الستة الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت المنظمة عبر منصة «إكس»، إنه «وفقاً لتقارير، فإن 100 طفل على الأقل قتلوا في لبنان في 11 يوماً، وأكثر من 690 طفلاً أصيبوا في الأسابيع الستة الأخيرة»، مضيفة نقدم مع شركائنا الإمدادات الطبية الطارئة والخدمات الأساسية في لبنان. ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق هجومها الذي ترتكبه في المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.