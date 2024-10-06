رحلة جوية استثنائية لمصرللطيران .. إعادة 286 من المصريين العالقين في لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - قامت وزارة الطيران المدني من خلال التنسيق والتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، بتسيير رحلة جوية استثنائية للناقل الوطني مصرللطيران رقم 1711 MS محملة بشحنة مساعدات طبية وإغاثية تصل حمولتها إلى ٢٢ طن مساعدات طبية وإغاثية من وزارة الصحة والقوات المسلحة.

حيث وصلت الطائرة إلى مطار بيروت ظهر اليوم، كما نقلت على متنها فى رحلة العودة إلى مطار القاهرة الدولي ٢٨٦ راكبًا من المصريين الراغبين في العودة الى أرض الوطن.

وقام فريق من العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهره الجوي باستقبال الركاب وتقديم كل التسهيلات وأوجه الدعم اللازم لهم، وتم على الفور إنهاء كل إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها سلامة وراحة المواطنين المصريين في جميع انحاء العالم، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها المنطقة، وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بتنفيذ واجبها الوطني من خلال التعاون المستمر مع جميع جهات ومؤسسات الدولة لتوفير كل سُبل الدعم المطلوب لضمان سلامة المواطنين المصريين وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأضاف وزير الطيران: لقد كان هناك تعاون مستمر مع وزارة الخارجية وسفارتنا في بيروت لضمان عودة المواطنين العالقين في أسرع وقت ممكن، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية بالدولة ممثلة في وزارات " الخارجية والقوات المسلحة والصحة والداخلية والمالية وغيرها من الجهات المعنية الأخرى" على دورهم الفعال في التنسيق والتواصل الدائم مما أسهم في إنهاء إجراءات عودة المواطنين العالقين بلبنان إلى مصر بسلام وأمان.