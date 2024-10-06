عدة غارات إسرائيلية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

في وقت سابق، وجّه الجيش الإسرائيلي انذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في مبان حددها في خرائط في حي برج البراجنة والشويفات وحارة حريك.

وكرر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي مزاعم إسرائيل بالقول: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب"، وطالب المتواجدين اخلاء المكان المحدد فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.