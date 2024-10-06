أبو فاعور: هناك محاولة لوضع آلية للتشاور لانتخاب رئيس

أعلن النائب وائل ابو فاعور أن "هناك محاولة لوضع آلية للتشاور بشأن الرئاسة توصل الى اسمين او ثلاثة والذهاب بهذه الاسماء الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية".
ولفت ابو فاعور في تصريح لقناة "إل بي سي أي" إلى أن "مسألة طاولة الحوار لم تعد مطروحة"، مشيرا الى أن "لدى حزب القوات اللبنانية هواجس واستفسارات وألا احد يقوم بمسرحية وأن هناك جهدا جديا لانتخاب رئيس".
وقال: "نخشى ان يكون هناك ارتدادات طائفية داخلية لمسألة النزوح وهذه المسألة لا تأخذ حقها الكافي".
وأضاف: "نسعى لايجاد توافق على تطبيق القرار الـ1701".
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