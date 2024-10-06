شهيدان و18 جريحا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الجية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على الجية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصبن وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح".

وقال المركز: "لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على رفع الانقاض".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.