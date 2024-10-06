لجان التيار الوطني الحر المركزية وهيئات الأقضية مستمرة في دعم الأهالي النازحين

تفقدت لجنة الطوارئ الطبية في التيار الوطني الحر مركز إيواء في قضاء المتن، واطلعت على الأوضاع الصحية للمهجرين النازحين من بيوتهم وقدمت لهم بعض النصائح لحياة صحية سليمة.

وفي زحلة تابعت هيئة القضاء والهيئات المحلية العمل على جمع المساعدات الإنسانية وتقديمها للنازحين من أهالي القرى التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي والقصف ولجأت إلى مراكز الإيواء. وتمّ توزيع مواد تنظيف ومواد غذائية وخبز وماء ووجبات سريعة ساخنة وملابس وفرش وأغطية، وللأطفال ألعاباً ومجموعات قصصية.

كما تعمل هيئة قضاء زحلة على التواصل مع الدوائر المعنية لتأمين معاينات طبية للعائلات. وكذلك تسلمت المساعدات من مركزية "التيار" وتمّ فرزها وتوزيعها على 9 من مراكز الإيواء في زحلة.

كما واصلت هيئة قضاء عكار جهودها في إطار حملة "كن عونا". فتابعت عملها في إطار استقبال وتنظيم المساعدات العينية تحضيراً لتوزيعها على الأهالي الوافدين من مناطق العدوان المهجرين من بيوتهم.

واستمرت هيئة قضاء الشوف من جهتها بالتعاون مع منسقي وأعضاء الهيئات المحلية بمساعدة الأهالي الذين توجهوا قسراً الى القضاء وذلك في بلدتي جون والمطلة وتقديم ما يلزم من مواد غذائية ولوجستية وغيرها، مؤكدة "مواصلة الوقوف الى جانب الأهالي الشوفيين والجنوبيين النازحين".

وكانت هيئة صور - بنت جبيل في التيار أعلنت أنه بعد تواصل قيادة التيار وهيئة قضاء بنت جبيل - صور مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لتأمين بعض الاحتياجات الأساسية، وضمان صمود الأهالي في البلدات الحدودية، انطلقت اليوم السبت ثلاث شاحنات محملة بالمساعدات في اتجاه بلدة رميش.