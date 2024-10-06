الجيش الإسرائيلي وجه إنذارًا للمتواجدين في مبانٍ في برج البراجنة وحارة حريك والشويفات بالضاحية

وجه الجيش الإسرائيلي انذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في مباني حددها في خرائط نشرها في برج البراجنة وحارة حريك والشويفات.

وكرر مزاعم إسرائيل بالقول: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب"، مطالبا باخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.