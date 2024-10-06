مظاهرات حاشدة في فرنسا وبريطانيا دعمًا للبنان وغزة

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس ومدن كبرى مثل ليون وتولوز وستراسبورغ للتعبير عن تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان والحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

ففي باريس، تجمع المتظاهرون من ساحة الجمهورية حتى ساحة كليشي هاتفين "فلسطين ستعيش، فلسطين ستنتصر".

وتقدمت الموكب شخصيات سياسية من اليسار الراديكالي، أبرزهم ممثلا حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشون ومانون أوبري.

وفي بريطانيا، سار المتظاهرون إلى وسط لندن حيث لوّحوا بلافتات وأعلام فلسطينية ولبنانية، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وشاركت شخصيات سياسية في هذه التظاهرة، بينها الزعيم السابق لحزب العمّال جيريمي كوربن ورئيس الحكومة الاسكتلندية السابق حمزة يوسف.

وهتف المشاركون الذي تظاهروا سلميا في لندن "أوقفوا القصف" و"فلسطين حرة حرة" و"أوقفوا قصف المستشفيات".