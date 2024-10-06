إعلام سوري: غارات إسرائيلية على منطقة القصير بريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية

أفادت وسائل إعلام سورية، عن "غارات إسرائيلية على منطقة القصير بريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية". وأكد مراسل "النشرة" في البقاع أن "هناك أصوات انفجارات بمنطقة ⁧‫القصير‬⁩ ناجمة عن هجوم عند الشريط الحدودي السوري- اللبناني".

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