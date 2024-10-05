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الاحتلال يأمر سكان منطقة برج البراجنة في لبنان بإخلاء منازلهم فورا

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ياسر رشاد - القاهرة - أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الضاحية الجنوبية في لبنان، وتحديدًا المتواجدين في مباني محددة في برج البراجنة، بإخلاء منازلهم فورا .

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه: ‏أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب 

اخلاء المباني المحددة والمجاورة لها

وأضاف متحدث الاحتلال: ‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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