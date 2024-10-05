الاحتلال يأمر سكان منطقة برج البراجنة في لبنان بإخلاء منازلهم فورا

ياسر رشاد - القاهرة - أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الضاحية الجنوبية في لبنان، وتحديدًا المتواجدين في مباني محددة في برج البراجنة، بإخلاء منازلهم فورا .

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه: ‏أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

اخلاء المباني المحددة والمجاورة لها

وأضاف متحدث الاحتلال: ‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.