الاحتلال يأمر سكان منطقة برج البراجنة في لبنان بإخلاء منازلهم فورا

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ياسر رشاد - القاهرة - أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الضاحية الجنوبية في لبنان، وتحديدًا المتواجدين في مباني محددة في برج البراجنة، بإخلاء منازلهم فورا .
وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
اخلاء المباني المحددة والمجاورة لها
وأضاف متحدث الاحتلال: من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.