أنباء حول انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - دوت أصوات انفجارات قوية في محافظة إربد في الشمال الأردني، حسب وسائل أردنية.
وكانت وسائل أردنية ذكرت وجود نشاط لطائرات حربية عند مثلث الحدود الأردنية السورية.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
ياسر رشاد - القاهرة - دوت أصوات انفجارات قوية في محافظة إربد في الشمال الأردني، حسب وسائل أردنية.
وكانت وسائل أردنية ذكرت وجود نشاط لطائرات حربية عند مثلث الحدود الأردنية السورية.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام