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أنباء حول انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن

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ياسر رشاد - القاهرة - دوت أصوات انفجارات قوية في محافظة إربد في الشمال الأردني، حسب وسائل أردنية.

وكانت وسائل أردنية ذكرت وجود نشاط لطائرات حربية عند مثلث الحدود الأردنية السورية.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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