أنباء حول انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - دوت أصوات انفجارات قوية في محافظة إربد في الشمال الأردني، حسب وسائل أردنية.

وكانت وسائل أردنية ذكرت وجود نشاط لطائرات حربية عند مثلث الحدود الأردنية السورية.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..