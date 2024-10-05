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فرنسا تعلن موعد عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن مؤتمرا دوليا لدعم لبنان سيعقد في أكتوبر الجاري في فرنسا.
وقال ماكرون إن الأعضاء الـ88 في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وبينهم فرنسا وكندا وبلجيكا، يطالبون "بالإجماع" بوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في لبنان، العضو بدوره في المنظمة.
وأكد الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة التاسعة عشرة للمنظمة التي استضافتها فرنسا، "أعربنا بالإجماع عن تأييدنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأكدنا التزامنا احتواء التوترات في المنطقة".
وتوجه ماكرون بالشكر إلى أعضاء المنظمة "بعدما وافقوا على أن تنظم فرنسا مؤتمرا دوليا لدعم لبنان" في أكتوبر.
وأضاف "سنعقد، في الأسابيع القليلة المقبلة، مؤتمرا لتقديم مساعدات إنسانية ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان".
وتقدر السلطات اللبنانية أن أكثر من مليون شخص نزحوا من منازلهم وقراهم بسبب التصعيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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