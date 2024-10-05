منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان: مراكز رعاية أولية ومستشفيات لم يعد بإمكانها مواكبة الضغط

اكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، انه "يجب احترام القانون الدولي في لبنان"، مشيرا الى أن "مراكز رعاية أولية ومستشفيات لم يعد بإمكانها مواكبة الضغط".

ولفت في حديث للجزيرة، الى أن "بعض المساعدات بدأت تصل إلى لبنان".