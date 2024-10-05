الحاج حسن: غطرسة العدو والتغطية السياسية الأميركية له هما سبب الانسداد الحالي

اشار النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن، الى أن "العدو يحاول التقدم برا لكن بسالة المقاومة تجبره على التراجع"، لافتا الى أن "المقاومة تنتظر العدو وقد جرب بالفعل بعضا من بأسها في الميدان".

ولفت في حديث للجزيرة، الى أن "غطرسة العدو والتغطية السياسية الأميركية له هما سبب الانسداد الحالي"، معتبرا أن "الجهد اللبناني وحده غير كاف للضغط على العدو من أجل وقف إطلاق النار".

وأكد أن "هناك تواطؤ دولي أو على الأقل صمت عن جرائم العدو وهو ما يدفعه للمزيد".