اشار النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن، الى أن "العدو يحاول التقدم برا لكن بسالة المقاومة تجبره على التراجع"، لافتا الى أن "المقاومة تنتظر العدو وقد جرب بالفعل بعضا من بأسها في الميدان".
ولفت في حديث للجزيرة، الى أن "غطرسة العدو والتغطية السياسية الأميركية له هما سبب الانسداد الحالي"، معتبرا أن "الجهد اللبناني وحده غير كاف للضغط على العدو من أجل وقف إطلاق النار".
وأكد أن "هناك تواطؤ دولي أو على الأقل صمت عن جرائم العدو وهو ما يدفعه للمزيد".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: غطرسة العدو والتغطية السياسية الأميركية له هما سبب الانسداد الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.