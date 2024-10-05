الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ صباح اليوم

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني في وزارة الداخلية والبلديات، أنّ "مهمات عناصر الدفاع المدني المنفذة منذ الساعة 8 من صباح اليوم السبت الواقع ولغايةالساعة:

ضاحية بيروت الجنوبية:

اطفاء:

- إخماد حريق عيادة في شارع مارون مسك

- إخماد النيران في موقع الغارة الإسرائيلية وراء فرن الامراء

إغاثةوإنقاذ :

- عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على تنفيذ عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل في المريجة وقد اضطر العناصر للعودة الى نقطة التمركز قبل انتهاء المهمة بسبب تكرر الغارات الإسرائيلية على تلك البقعة.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث من مبنى سكني عند نزلة الرسول الأعظم- حي الجورة عمل العناصر على انتشال جثماني شهيدين وإنقاذ جريح.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة برج البراجنة قرب فرن الولاء لا زالت عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة للتحقق من فرضية وجود مفقودين تحت الانقاض.

خدمات عامة:

- نقل مواطنة مسنة من المشرفية الى مكان امن في حي البطركية

قضاء صور:

-اطفاء:

- اخماد النيران التي اندلعت في بقايا منزل جراء غارة على بلدة ارزون واعادة فتح الطريق الذي قطع بسب الركام

محافظة بعلبك :

إطفاء

- منازل( عدد ٢) في بلدة صبوبا وفي بلدة تمنين

محافظة النبطية:

إسعاف:

- انتشال جثمان شهيد في بلدة زبدين

- سحب جريح في النبطية

- تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لمصاب جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الكفير

إطفاء:

- إخماد حريق اشجار في عين جرفا جراء القصف

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.