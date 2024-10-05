مستشفى في صفد: وصول 110 جرحى بينهم جنود إسرائيليون جراء إطلاق صواريخ ومسيرات بالأيام الأخيرة

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مستشفى زيف في صفد، إعلانه عن "وصول 110 جرحى بينهم جنود جراء التصعيد وإطلاق صواريخ ومسيرات في الأيام الأخيرة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.