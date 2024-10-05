غارتان إسرائيليتان على معروب ودير عامص ومواطنون من حولا يناشدون الجهات المعنية إخراجهم من البلدة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلا في بلدة معروب، وفق ما أفاد مراسل النشرة في الجنوب.

هذا، وشن غارة خرى على بلدة دير عامص.

إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مواطنين من حولا يناشدون الجهات المعنية إخراجهم من البلدة بسبب القصف.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.