نتانياهو هاجم ماكرون إثر دعوته لوقف تسليح إسرائيل: سنرد على هجمات إيران ونقوم بتغيير موازين القوى بالشمال

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح، "أننا سنرد بقوة على الهجمات الإيرانية"، مضيفًا "تعرضنا لأكبر هجوم في التاريخ ولا يمكن لأي دولة أن تقبل ذلك".

وأشار إلى أن "من حقنا الدفاع عن أنفسنا بعد أن هاجمتنا إيران"، وقال: "منعنا مذبحة أكبر من السابع من أكتوبر عبر سلسلة عمليات وضربات نفذناها".

ولفت نتانياهو إلى أن "كل الهجمات من غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق تقف خلفها إيران وسنضع حدا لذلك".

وتابع: "وعدت بتغيير موازين القوى في الجبهة الشمالية وهذا ما نفعله الآن"، وزعم نتانياهو: "لقد دمرنا جزءا كبيرا من ترسانة الصواريخ والقذائف التي بناها حزب الله طوال أعوام".

وعن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل، قال نتانياهو "عار عليك وإسرائيل ستنتصر بدعمك أو بدونه".