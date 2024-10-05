هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة قررت شن هجوم قوي وكبير على إيران

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الحكومة قررت شن هجوم قوي وكبير على إيران".
ونقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين ان "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن الرد على إيران"، موضحة أن "الهجوم على إيران أو استهداف مصالحها بالشرق الأوسط من الخيارات المطروحة".
واوضحت نقلا عن المسؤولين، أن "الاستعدادات للرد على إيران تتم بالتنسيق مع واشنطن".
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