القناة 12: وزير خارجية فرنسا أجرى محادثة متوترة مع نظيره الإسرائيلي ودعاه لعدم ضرب مواقع ايران النووية

افادت القناة 12، بأن "وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو أجرى محادثة متوترة مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس ودعاه لعدم ضرب مواقع إيران النووية".

واشارت الى أن "كاتس طلب من نظيره الفرنسي الكف عن المطالبة بوقف إطلاق نار يتيح لحزب الله تنظيم صفوفه"، موضحة أن "كاتس قال لنظيره الفرنسي إن الهجوم الإيراني كان وحشيا ويجب الرد بطريقة مناسبة لردع طهران".

واضافت، أن "وزير خارجية فرنسا أبلغ كاتس أن باريس تقر بحق إسرائيل في الرد لكنها تفضل ردا بحكمة يمنع التصعيد".