عيار 21 يسجل 3600 جنيه.. "آي صاغة" تكشف كواليس ارتفاع أسعار الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية، وأن الفترة الأخيرة الجميع كان يمر بمرحلة استثنائية في التاريخ وهي وجود سعرين للصرف.

وأضاف "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة حوار"، أن الدولة تتدخلت وتم تحرير سعر الصرف، وأصبح هناك سعر واحد للصرف، ومن هناك السوق المصري يسير مع السوق العالمي في سعر الذهب.

وأشار إلى أن الارتفاعات التي تحدث في الذهب حاليًا، ترجع لتحرك الأسواق العالمية في اتجاهات صاعدة، بسبب التوترات التي تحدث حاليًا في العالم.

ولفت إلى أن المستثمر يبحث عن الاستثمار الأمن، ولذلك هناك طلب كبير على شراء الذهب، ولذلك حدث ارتفاعات كبير في سعر أوقية الذهب، معلقًا :" سعر الوقية وصلت لـ 2700 دولار، وهذا أثر على سعر الذهب في مصر ووصل سعر جرام 21 لـ 3600 جنيه".