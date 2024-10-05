اخبار العالم

ياسمين عز: البنات لا تحتاج إلى تفتيح بشرة بل لـ "تفتيح مخ"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وجهت ياسمين عز، رسالة للمقبلات على الزواج، قائلة:" انتي ليه بتقعدي ربع قرن من الزمان مبتهتميش ببشرتك وتيجي قبل فرحك بيومين عايزة دكتور الجلدية يخليكي جورجينا؟".

وأضافت "عز" خلال تقديم برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر" البنات لا تحتاج إلى تفتيح بشرة بل تحتاج إلى "تفتيح مخ".

وتابعت ياسمين عز: دكتور الجلدية ليس ساحرًا لديه عصا، ده بيندم على اليوم الذي قرر فيه دخول كلية الطب بسبب الفتيات.

وأبدت الإعلامية ياسمين عز استغرابها مما حدث خلال إجازة برنامج "كلام الناس": "البرنامج ليه شهرين إجازة لكن تفاجأت أن الناس ليس لها سيرة غيري ياسمين قالت وياسمين صرحت".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا