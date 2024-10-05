وزير خارجية فرنسا يبدأ جولة شرق أوسطية

القاهرة - كتب محمد نسيم - يصل وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، الجمعة 4 أكتوبر 2024، إلى الشرق الأوسط ويزور إسرائيل الإثنين، حسبما علمت وكالة "فرانس برس" من الوفد المرافق له.

ووفق المصدر ذاته، سيزور جان-نويل بارو قطر والسعودية السبت، ثمّ الإمارات والأردن الأحد، على أن يتوجّه بعد ذلك إلى تل أبيب و رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد زار بيروت الإثنين، وحضّ إسرائيل على "الامتناع عن أي توغل بري في لبنان"، داعيا كلّا من تل أبيب وحزب الله إلى "وقف إطلاق النار".

وبعد انعقاد مجلس الدفاع الثلاثاء، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير خارجيته "زيارة الشرق الأوسط مجددا"، وفقا لبيان صادر عن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ بارو "سيتشاور مع كلّ من بإمكانه أن يؤدّي دورا في بدء التهدئة وإيجاد حلول دائمة للأزمة الحالية بكل جوانبها، لا سيما في ما يتعلق بالوضع في كل من لبنان و غزة ".

وتأتي هذه الزيارة بعد ليلة شهدت غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعدّ معقلا لحزب الله. كما أفادت السلطات اللبنانية والجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارة على شرق لبنان، ما أدى إلى قطع طريق رئيسي مع سورية المجاورة.

المصدر : وكالات