نتنياهو لـ ماكرون: إسرائيل ستنتصر بك أو بدونك

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على ماكرون بعد دعوته إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل: إن إسرائيل ستنتصر بك أو بدونك، لكن عارك سيتردد صداه لفترة طويلة بعد انتصار إسرائيل.

وأضاف نتنياهو في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، أن إيران تقف خلف كل الهجمات علينا وهاجمتنا مرتين بمئات الصواريخ الباليستية ولن نقبل هذه الهجمات .

وأشار نتنياهو، إلى أنه غير مسار الحرب وميزانها، زاعما أن كفته لا تزال راجحة، وقادر على تغير موازين القوى على الجبهة الشمالية، وأوشك على انتهاء تدمير كتائب حماس في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، أن ردة فعله قوية ضد حزب الله لكنها ليست كافية، وإسرائيل سترد على الهجوم الإيراني، من حقنا وواجبنا الرد وسنفعل ذلك.

ماكرون يدعو لوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبراً أن الأولوية هي للحل السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس أنتر": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة".

وأكد خلال هذه المقابلة التي تم تسجيلها في الأول من أكتوبر أن فرنسا "لا تقوم بتسليم" أسلحة.