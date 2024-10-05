بايدن: لم أتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الاميركي جو بايدن، إنني "لم أتحدث بعد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني".

وفي سياق متصل، قالت مصادر أمريكية مطلعة، في تصريح لقناة "mtv" اللبنانية مساء اليوم السبت إن الهجوم الإسرائيلي على إيران سيبدأ قريبا جدا، ومن المحتمل خلال ساعات.

وفي هذا السياق، وقد ذكر إعلام أمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنهم ليس لديهم خطط فورية لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أكدت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إن زيارة أمريكية لتل أبيب لمناقشة الرد الإسرائيلي على إيران ستكون في غضون 24 ساعة.

وأشار إلى أنه لم يُفصح عن موعد وصول الزيارة الرسمية، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إنه من المتوقع وصول قائد القيادة المركيزة الأمريكية كوريلا اليوم.

التنسيق الإسرائيلي الأمريكي:

وأضافت خلال تغطيتها للقاهرة الإخبارية، أن الزيارة المقبلة ستكون الخامسة لكوريلا إلى إسرائيل، التي تأتي دائمًا لتحقيق أهداف معينة، وللتنسيق الإسرائيلي الأمريكي، موضحة أن الزيارة ستركز على شكل وكيفية الضربة الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن الضربة ستكون بالتعاون مع الدول التحالفية التي شاركت في صد الهجوم الإيراني للرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي بعد اتصال هاتفي بين كوريلا وبين رئيس أركان جيش الاحتلال هيلفي بعدما نفذت إيران الضربة الباليستية الأخيرة.