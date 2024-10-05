غارات إسرائيل بلبنان تقتل مسؤولين في حماس

تبعا لمسيرة إسرائيل التي بدأت توغلا بريا في لبنان ضد جماعة حزب الله المسلحة، ذكرت حركة حماس أن غارة إسرائيلية على مخيم للاجئين في شمال لبنان أسفرت عن مقتل مسؤول الحركة سعيد عطا الله علي وعائلته.

جاءت الغارة بعد يوم من غارة جوية إسرائيلية أخرى قطعت طريقا سريعا رئيسيا يربط لبنان بسوريا، مما خلف حفرتين ضخمتين على جانبي الطريق. في حين قال الجيش الإسرائيلي إن تسعة جنود لقوا حتفهم في الصراع في جنوب لبنان.

وبيّن أن قواته الخاصة نفذت غارات برية ضد البنية التحتية لحزب الله بجنوب لبنان، ودمرت صواريخ ومنصات إطلاق وأبراج مراقبة ومرافق تخزين أسلحة.

استهداف المسؤولين

وذكرت حركة حماس أن أحد أعضائها قُتل بغارة إسرائيلية في منطقة البقاع شرق لبنان.

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، بأن محمد لويس قتل السبت بهجوم إسرائيلي على قرية فايدة شرق لبنان.

وأعلنت قبل ساعات مقتل عضو آخر في جناحها العسكري وزوجته وابنتيه في مخيم للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان.

وعلى مدى العام الماضي، قتلت إسرائيل عددا من مسؤولي حماس في لبنان.

الغارات البرية

وقال الجيش إن القوات فككت أيضًا أنفاقًا استخدمها حزب الله للاقتراب من الحدود الإسرائيلية.

وقد قُتل نحو 1400 لبناني، بينهم مقاتلون من حزب الله ومدنيون، ونزح نحو 1.2 مليون شخص من منازلهم منذ صعدت إسرائيل ضرباتها في أواخر سبتمبر، بهدف شل حركة حزب الله، ودفعه بعيدا عن الحدود المشتركة بين البلدين. ويوم الثلاثاء، أطلقت إسرائيل ما أسمته «عملية برية محدودة» في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن تسعة جنود إسرائيليين قتلوا باشتباكات متلاحمة في المنطقة، المليئة بالأسلحة والمتفجرات، خلال الأيام القليلة الماضية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية في لبنان مناطق مدنية وبنية تحتية، بما في ذلك المستشفيات ومساعدو الأطباء.

الفارون من لبنان

وبيّن مسؤولون لبنانيون أن نحو 375 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا هربا من القصف الإسرائيلي في أقل من أسبوعين.

وقالت وحدة إدارة الأزمات التابعة للحكومة، نقلا عن أرقام من الأمن العام اللبناني، إن 374621 شخصا - مواطنين لبنانيين وسوريين يعيشون في لبنان - عبروا إلى سوريا منذ 23 سبتمبر عندما كثفت إسرائيل حملتها القصف الجوي على لبنان. وواصل آلاف الأشخاص عبور الحدود سيرا على الأقدام عبر معبر المصنع الرئيسي، حتى بعد أن أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى قطع الطريق المؤدي إليه يوم الخميس.

كوريا الجنوبية

من جهة أخرى، وصلت إلى كوريا الجنوبية طائرة عسكرية تقل 97 شخصا من لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن المجموعة الموجودة على متن الطائرة تضم مواطنين كوريين جنوبيين وأفراد أسرهم.

يوجد نحو 30 كوريا جنوبيا متبقين في لبنان إلى جانب الدبلوماسيين وموظفي السفارة الذين يقيمون هناك.

وقد أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، تعليماته للمسؤولين يوم الأربعاء بإرسال طائرات عسكرية إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط، بعدما دعا إلى اجتماع من أجل مناقشة تأثير القتال المكثف في المنطقة، حيث إن هناك نحو 480 مواطنًا كوريًا جنوبيًا يعيشون في إسرائيل و110 بإيران.