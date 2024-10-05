الأمم المتحدة تندد بأزمة "مروّعة" يواجهها لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - ندّد فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، بما يواجهه لبنان من "أزمة مروعة"، بعد فرار مئات الآلاف من منازلهم على مناطق عدة في البلاد.

وقال غراندي، في منشور على منصة "إكس": "وصلت للتو إلى بيروت بينما يواجه لبنان أزمة مروّعة. مئات الآلاف من الأشخاص باتوا معدمين أو مشردين بسبب الغارات الجوية".

وأضاف "جئت إلى هنا تضامنا مع المتضررين، لدعم الجهود الإنسانية ولطلب مزيد من المساعدة الدولية".

وتقدى السلطات اللبنانية أن أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب التصعيد الحالي.