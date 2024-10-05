توقف توربينات سد النهضة .. عباس شراقي: فتح بوابتين يبقى منسوب البحيرة أقل بمترين من مستوى الممر

الشارقة - اميمة ياسر - مع انخفاض الأمطار فى شهر أكتوبر، تم غلق احدى بوابات المفيض العلوية والابقاء على فتح بوابتين فقط فى سد النهضة لتمرير كامل الفيضان الحالى الذى اتخفض إلى حوالى 250 مليون م3/يوم، وسوف يستمر فى الانخفاض تدريجيا بنهاية الشهر إلى 120 مليون م3/يوم. مازالت التوربينات الأربعة متوقفة منذ أوائل شهر سبتمبر 2024، ولو كانت تعمل لاستطاعت امرار معظم الفيضان الحالى دون الحاجة إلى فتح أى من بوابات المفيض أو بوابة واحدة على الأكثر.

فتح بوابتين يبقى منسوب البحيرة أقل بمترين من مستوى الممر الأوسط (640 م) مما يتيح استمرار العمل على تكملة الكوبرى.

كما يواصل النيل الأزرق ارتفاعه عند الخرطوم مع زيادة فيضان النيل الأبيض أيضا منذ فتح بوابات المفيض فى 5 سبتمبر، ويستمر ضخ المياه من السدود السودانية فى اتجاه السد العالى.

مخزون سد النهضة مازال ثابتًا حتى اليوم 5 أكتوبر 2024 منذ فتح بوابات المفيض 5 سبتمبر عند حوالى 60 مليار م3، ومنسوب حوالى 638 متر فوق سطح البحر وهو المنسوب النهائى فعليًا، وفى الصورة المرفقة تظهر المياه قريبة من مستوى الممر الأوسط.