الصليب الأحمر: نقلنا 9 شهداء و6 جرحى من مستشفى تبنين إلى مستشفيات صور

أعلنت الصليب الأحمر اللبناني، أنه "عند الساعة 5:45 من مساء اليوم السبت 5 تشرين الأول 2024، نقلت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 12 سيارة إسعاف وسيارتين دفع رباعي، 9 شهداء و6 جرحى من مستشفى تبنين إلى مستشفيات صور، وإنتهت العملية حوالي الساعة 7:00 مساء".

وأضاف "يواصل الصليب الأحمر اللبناني من خلال طواقمه ومراكزه بتقديم المساعدة الإنسانية في جميع الأوقات والظروف من دون تحيز وبحياد مطلق واستقلالية".