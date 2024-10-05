أعلنت الصليب الأحمر اللبناني، أنه "عند الساعة 5:45 من مساء اليوم السبت 5 تشرين الأول 2024، نقلت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 12 سيارة إسعاف وسيارتين دفع رباعي، 9 شهداء و6 جرحى من مستشفى تبنين إلى مستشفيات صور، وإنتهت العملية حوالي الساعة 7:00 مساء".
وأضاف "يواصل الصليب الأحمر اللبناني من خلال طواقمه ومراكزه بتقديم المساعدة الإنسانية في جميع الأوقات والظروف من دون تحيز وبحياد مطلق واستقلالية".
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر: نقلنا 9 شهداء و6 جرحى من مستشفى تبنين إلى مستشفيات صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.