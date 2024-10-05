شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على ساحة بلدة الجية والهيئة الصحية الإسلامية نفت استهداف مركز لها

سقط شهداء وجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيًا في ساحة بلدة الجية.

بدورها، أفاد الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، أنه "لا صحة للأخبار المتداولة عن استهداف مركز الدفاع المدني للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الجية".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.