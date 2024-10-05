الجيش: العدو ينشر مقاطع فيديو وروابط بهدف الاستدراج لمواقع مخصصة للتجسس ونحذر من دخول هذا المحتوى

أشار الجيش، في بيان، إلى أن "في ظل الاعتداءات الهمجية المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، يعمد هذا العدو إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط (links) والتطبيقات(applications)، بهدف استدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء".

وفي هذا الصدد، حذرت قيادة الجيش المواطنين من "خطورة الدخول إلى هذا المحتوى وتتبُّعه والتعامل معه لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني على الوطن والمجتمع، وذلك في سياق المخططات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي ضد لبنان".