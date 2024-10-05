الجيش الإسرائيلي اعترف باستهداف إيران قاعدتَين جويتَين: دمرنا ألفي هدف لحزب الله وفقدنا 11 جنديًا بمواجهات

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أننا "دمرنا ألفي هدف لحزب الله بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض"، لافتا الى اننا "دمرنا نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل".

وذكر أن "الحرب لها ثمن باهظ وقد فقدنا 11 من جنودنا في مواجهات وهجوم بمسيرات".

واشار الى أن "الهجوم الإيراني أصاب قاعدة نيفاتيم لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو"، لافتا الى "استهداف قاعدتين جويتين في الهجوم الإيراني الأخير".