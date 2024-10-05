زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أننا "دمرنا ألفي هدف لحزب الله بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض"، لافتا الى اننا "دمرنا نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل".
وذكر أن "الحرب لها ثمن باهظ وقد فقدنا 11 من جنودنا في مواجهات وهجوم بمسيرات".
واشار الى أن "الهجوم الإيراني أصاب قاعدة نيفاتيم لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو"، لافتا الى "استهداف قاعدتين جويتين في الهجوم الإيراني الأخير".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي اعترف باستهداف إيران قاعدتَين جويتَين: دمرنا ألفي هدف لحزب الله وفقدنا 11 جنديًا بمواجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.