ماكرون: المؤتمر الدولي لدعم لبنان سيعقد خلال تشرين الأول في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "المؤتمر الدولي لدعم لبنان سيعقد خلال شهر تشرين الأول في فرنسا. وأسف لخيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في لبنان وخصوصا "العمليات البرية". ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

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