وزير خارجية السعودية بحث مع نظيرَيه الأميركي والفرنسي المستجدات في لبنان

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله بمقر الوزارة في الرياض، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

وتلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد في المنطقة والمستجدات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".