بايدن: لم أتحدث بعد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن، انني "لم أتحدث بعد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني".

وكانت قد أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في جميع الجبهات ويستعد لعملية كبيرة في إيران".

ونقلت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها "إننا في مواجهة مباشرة مع إيران"، كما أوضحت أن "الرد على إيران قد لا يمنع هجوما إيرانيا آخر على إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليو،م، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "قائد القيادة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا وصل إلى إسرائيل وسط استعدادات للهجوم على إيران".

يُذكر أنّ مساء 1 تشرين الأوّل 2024، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ قوّة الجو فضاء التّابعة للحرس ضربت بصّواريخ باليستيّة بلغ عددها 200 صاروخ "أهدافًا عسكريّةً وأمنيّةً مهمّةً في قلب فلسطين المحتلّة"، وذلك ردًّا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران نهاية تمّوز الماضي، والأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله والقائد بالحرس الثّوري عباس نيلفروشان في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت في 27 أيلول الماضي.