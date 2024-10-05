رئيس وزراء قطر بحث مع وزيرَي خارجية أميركا وفرنسا سبل خفض التصعيد بلبنان وإنهاء حرب غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحثا فيه جهود إنهاء الحرب على غزة وسبل خفض التصعيد بلبنان".

وأشارت إلى أن "بن فرحان استقبل وزير الخارجية الفرنسي وناقشا آخر التطورات في المنطقة لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسبل خفض التصعيد بلبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

هذا، وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.