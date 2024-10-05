زيلينسكي: سأطرح "خطة النصر" في اجتماع مع الحلفاء

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده ستطرح "خطة النصر" في اجتماع دوري لحلفائها في رامشتاين بألمانيا في 12 أكتوبر الجاري.

وكتب زيلينسكي، في منشور على "تلغرام": "سنطرح خطة النصر، خطوات واضحة ومحددة لإنهاء الأزمة على نحو عادل".

وأعلن الرئيس الأوكراني أنه سيشارك في قمة دولية بشأن الدفاع عن بلاده تستضيفها ألمانيا، من المقرر أن يحضرها أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي "نستعد للمشاركة في الاجتماع الخامس والعشرين في رامشتاين في 12 أكتوبر، وهو الأول الذي يعقد على مستوى القادة".

كانت أوكرانيا قد تحدثت، في الشهور القليلة الماضية، عن خطة لإنهاء الأزمة التي بدأت في فبراير 2022.

تطالب أوكرانيا منذ أشهر بالسماح لها باستخدام الأسلحة بعيدة المدى التي يزودها بها حلفاؤها، لاستهداف مناطق في عمق روسيا. الا أن العديد منهم، خصوصا الولايات المتحدة، يرفضون ذلك خشية تصعيد النزاع مع موسكو، ويجيزون لأوكرانيا فقط استخدام هذه الأسلحة ضد مناطق حدودية.

في غضون ذلك، تواصل القوات الروسية تقدمها تدريجا في شرق أوكرانيا.

ولم يكشف بعد عن تفاصيل الخطة الأوكرانية، لكن زيلينسكي قدمها للرئيس الأميركي جو بايدن وكذلك للمرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عندما زار واشنطن الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الخطة تتضمن "عددا من الخطوات البناءة" التي ستتعاون الولايات المتحدة مع أوكرانيا بشأنها.

غير أن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف هوياتهم، القول إن الخطة ما هي إلا طلب معاد للحصول على المزيد من الأسلحة ورفع القيود المفروضة على استخدام الصواريخ بعيدة المدى.