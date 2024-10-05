روسيا تحرز تقدما ميدانيا جديدا في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم السبت، سيطرتها على قرية جديدة قرب مدينة "بوكروفسك" التي تعدّ تقاطعا لوجستيا بالنسبة للجيش الأوكراني في شرق البلاد، وتتقدم باتجاهها قوات موسكو تدريجيا منذ أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقرير يومي "بفضل العمل النشط والحاسم، سيطرت وحدات القوات الجنوبية على قرية جيلانوي فتوروي".

تقع هذه القرية إلى جنوب شرق مدينة "أوكرايينسك" التي سيطر عليها الجيش الروسي أواخر سبتمبر الماضي.

في هذا القطاع من الجبهة، تسعى القوات الروسية للسيطرة على مدينة "بوكروفسك" التي تعد تقاطعا لوجستيا أساسيا بالنسبة للجيش الأوكراني، وحيث تقع مناجم فحم كبيرة.

ومنذ أشهر، تحقق روسيا تقدما في شرق أوكرانيا ولا يكاد يمر أسبوع دون أن تعلن السيطرة على قرية أو مدينة.