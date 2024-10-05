"يسرائيل هيوم": الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في جميع الجبهات ويستعد لعملية كبيرة في إيران

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في جميع الجبهات ويستعد لعملية كبيرة في إيران". ونقلت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها "إننا في مواجهة مباشرة مع إيران"، كما أوضحت أن "الرد على إيران قد لا يمنع هجوما إيرانيا آخر على إسرائيل".

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