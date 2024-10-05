قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي : عمليتنا البرية خطوة مهمة لإعادة سكان الشمال

أشار قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، في تصريح له قرب حدود لبنان، أن "عمليتنا البرية خطوة مهمة لإعادة سكان الشمال".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.