إذاعة الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الوسطى الأميركية وصل إلى إسرائيل وسط استعدادات للهجوم على إيران

اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "قائد القيادة الوسطى الأميركية وصل إلى إسرائيل وسط استعدادات للهجوم على إيران".
وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، بأنّ من المتوقّع أن يصل قائد القيادة المركزيّة الأميركيّة الجنرال مايكل كوريلا، إلى تل أبيب اليوم السّبت، لمناقشة طبيعة الرّدّ على إيران، بعد هجومها الصّاروخي الّذي شنّته يوم الثّلثاء الماضي.
يُذكر أنّ مساء 1 تشرين الأوّل 2024، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ "قوّة الجو فضاء التّابعة للحرس ضربت بعشرات الصّواريخ البالستيّة، أهدافًا عسكريّةً وأمنيّةً مهمّةً في قلب فلسطين المحتلّة"، وذلك ردًّا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران نهاية تمّوز الماضي، والأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله والقائد بالحرس الثّوري عباس نيلفروشان في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت في 27 أيلول الماضي.
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