خارجية الصين أعلنت إجلاء 215 من رعاياها من لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنها أجلت 215 من رعاياها من لبنان في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها على لبنان والتي تتسبب في سقوط شهداء وجرحى مدنيين يوميًا.

وأشارت الى أن "السفارة الصينية في لبنان تواصل تنفيذ مهمتها في لبنان، وستواصل مساعدة المواطنين الصينيين هناك في اتخاذ احتياطات أمنية".

وكانت الصين حضّت القوى الدولية في هذا الأسبوع على منع الوضع في الشرق الأوسط من "التدهور أكثر". كما أكدت رفضها "التعديات على سيادة لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.