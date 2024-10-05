الصحة اللبنانية: مقتل 25 شخصا وجرح 127 جراء الغارات الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - صرح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 25 شخصا وجرح 127 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة يوم أمس.

وقال المركز في بيانه إن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد خمسة وعشرين شخصا وإصابة مئة وسبعة وعشرين بجروح".

وأكد "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2036 شهيدا و9653 مصابا منذ 8 أكتوبر ولغاية أمس".

وتأتي هذه الحصيلة ضمن هجوم واسع النطاق أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني بالإضافة إلى عملية برية أطلقتها تل أبيب على جنوب لبنان.